Chip-Mangel: Fast zwei Wochen Zwangspause im VW-Stammwerk

Seit Monaten bremst der Lieferengpass von Elektronik-Bauteilen die Produktion beim Autobauer Volkswagen aus. Am Stammwerk in Wolfsburg stehen nun in der ersten Oktoberhälfte alle Bänder still.

Zunächst hatte VW nur für diese Woche Einschränkungen in Wolfsburg angekündigt. Noch bis Freitag arbeitet dort lediglich eine von vier Montagelinien. Am Dienstagabend entschied die VW-Spitze dann, dass vom 2. bis 13. Oktober alle Bänder im Stammwerk stillstehen sollen. Alle 60.500 Beschäftigten gehen in Kurzarbeit.

VW-Sprecher: "Es wird von Woche zu Woche geschaut"

Der Bedarf an Mikrochips kann aktuell nicht gedeckt werden - von diesem Problem sind fast alle Autobauer betroffen. VW rechnet frühestens Mitte nächsten Jahres mit einer entspannteren Lage. Wie es nach dem zwölftägigen Stillstand in Wolfsburg und auch in den anderen VW-Werken in Emden, Hannover und Osnabrück weitergeht, das wird dann neu entschieden. VW-Sprecher Andreas Hoffbauer sagte dem NDR in Niedersachsen: Es werde nur von Woche zu Woche geschaut.

