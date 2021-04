Stand: 08.05.2020 10:18 Uhr Braunschweig blüht auf - für Wildbienen

Braunschweig will dem Wildbienen-Sterben etwas entgegensetzen - und zwar Glockenblumen, Löwenzahn, Gelbklee und andere Blumen. Eine Mischung aus 39 überwiegend mehrjährigen, heimischen Blumen- und Kräutersamen verkauft von Montag an die Tourist-Info der Stadt. Wer sie aussäe, bringe nicht nur die Stadt zum Blühen, sondern schaffe gleichzeitig Lebensraum für bis zu 66 Wildbienen-Arten, so die Braunschweiger Stadtmarketing GmbH.

Mehr als 500 Wildbienen-Arten

Die Mischung sei Teil des Projekts "Bienenstadt Braunschweig" und eigens für die Löwenstadt zusammengestellt worden, so die Stadtmarketing GmbH. Ausgesät wurde die Wildbienen-Mischung bereits auf öffentlichen Flächen. Jetzt können die Menschen sie auch in ihren privaten Gärten zum Blühen bringen - und damit den Lebensraum von Wildbienen vergrößern. Allein in Deutschland gibt es mehr als 500 Wildbienen-Arten, von denen viele vom Aussterben bedroht sind. Die Insekten sind ein wichtiger Helfer für die Bestäubung von Bäumen, Blumen und Nutzpflanzen.

