Braunschweig: Ver.di ruft bei IKEA zum Streik auf Stand: 16.04.2022 17:54 Uhr Die Gewerkschaft ver.di will für Beschäftigte des Möbelhändlers IKEA Standards bei der Digitalisierung der Arbeit durchsetzen. In Braunschweig rief sie am Sonnabend zum Streik auf.

Ver.di beklagt, dass in der Pandemie Arbeitsprozesse in "rasantem Tempo" auf digitale Methoden umgestellt worden seien. Die Digitalisierung müsse aber mit den Beschäftigten des Unternehmens laufen, nicht gegen sie. Es brauche Mindeststandards, so Gewerkschaftssekretär Eberhard Buschbom-Helmke. Ver.di wollte mit dem Streik der Forderung nach einem bundesweiten Zukunftssicherungs-Tarifvertrag Nachdruck verleihen. Die Gewerkschaft spricht auch von einem Digitalisierungs-Tarifvertrag.

Ver.di: Mitarbeitende an Veränderungsprozessen beteiligen

Die Filiale in Braunschweig war bereits im März bestreikt worden. Ver.di geht es nach eigenen Angaben unter anderem darum, dass Mitarbeitende bei IKEA Anspruch auf Qualifizierung bekommen. Die Gewerkschaft fordert zudem, dass die Menschen an Veränderungsprozessen beteiligt werden und dass es "gesundheitsförderliche Maßnahmen" gibt. Laut ver.di lehnt IKEA die Verhandlungen zu einem bundesweiten Digitalisierungs-Tarifvertrag ab.

