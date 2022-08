Stand: 14.08.2022 10:25 Uhr Braunschweig: Traktorgespann schiebt Auto gegen Baum

In Braunschweig sind bei einem Unfall am Sonnabend drei Menschen teils schwer verletzt worden. Ein Traktorgespann hatte das Auto, in dem sie sich befanden, gegen einen Baum geschoben. Der Pkw wurde dabei erheblich beschädigt, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle drei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Traktor entstand den Angaben zufolge kein Schaden. Weitere Details über den Unfall und die Beteiligten konnte die Feuerwehr zunächst nicht mitteilen.

