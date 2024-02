Stand: 08.02.2024 09:03 Uhr Braunschweig: Frau wird in Straßenbahn rassistisch beleidigt

Die Polizei in Braunschweig sucht nach einer Frau, die eine 23-Jährige in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt haben soll. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, stieg die Braunschweigerin mit türkischer Herkunft am 25. Januar in die Linie 5 am Hauptbahnhof ein. Ihren Angaben zufolge soll die ältere Dame am Donauknoten auf sie eingeredet und sie rassistisch beleidigt haben. Laut Polizei verließ die Unbekannte die Straßenbahn dann am Queckenberg und ging in Richtung Lechstraße. Sie wird als 1,63 Meter groß beschrieben, soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und hat graue, schulterlange Haare. Außerdem trug sie eine Brille sowie dunkle Kleidung. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Volksverhetzung. Fahrgäste und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 melden.

