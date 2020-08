Stand: 13.08.2020 21:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Braunschweig: 16 Verletzte bei Straßenbahn-Unfall

In der Innenstadt von Braunschweig sind am Donnerstagmittag zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurden insgesamt 16 Personen verletzt, vier davon schwer. Bei den Verletzten soll es sich um die beiden Fahrer und 14 Fahrgäste handeln. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Rund um die Unfallstelle am Bohlweg kam es zu Verkehrsbehinderungen.

War eine falsch gestellte Weiche schuld?

Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar. Nach Angaben der Polizeisprecherin sollten beide Bahnen eigentlich parallel aneinander vorbeifahren. Die vom Hauptbahnhof kommende Tram sei jedoch nach links abgebogen und in die andere Bahn geprallt. Nach ersten Erkenntnissen war offenbar eine Weiche falsch gestellt. Warum dies so war, müsse noch ermittelt werden, so die Sprecherin. Beide Straßenbahnen konnten mittlerweile geborgen werden. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung im Millionenbereich.

