Stand: 23.09.2020 07:51 Uhr

Bordell: SPD und CDU wollen Betrieb verhindern

Die Ratsfraktionen von SPD und CDU in Braunschweig wollen einen geplanten bordellartigen Betrieb über einer Spielhalle in Gliesmarode verhindern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Stadtverwaltung hatte den Betrieb genehmigt, ohne die Bürger zu informieren. Anwohner haben gegen das geplante Etablisment bereits demonstriert. Erste Gespräche zwischen Verwaltung, Polizei und Politik wurden geführt. Der Betreiber will an seinen Plänen aber festhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.09.2020 | 06:30 Uhr