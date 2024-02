Stand: 14.02.2024 19:14 Uhr Bodenwerder: Bürger kämpfen für den Erhalt der Oberschule

Viele Menschen in Bodenwerder im Landkreis Holzminden wollen die geplante Schließung der Oberschule verhindern. Eine Online-Petition zum Erhalt der kreiseigenen Schule sei bereits 1.500 Mal unterschrieben worden, sagte die Schulelternratsvorsitzende Michaela Meier dem NDR Niedersachsen. Die Fraktionen von SPD, CDU, Grüne und Unabhängige hatten sich im Kreistag darauf verständigt, die Oberschule in Bodenwerder zu schließen. Grund: die mangelnde Auslastung. Ursprünglich sei sie für 1.000 Schüler gebaut worden, aktuell würden aber weniger als 300 Schüler die Einrichtung besuchen. Zudem seien die Energiekosten zu hoch. Die Elterninitiative versuche jetzt, die Politiker bis zur endgültigen Entscheidung in der Kreistagssitzung am 26. Februar umzustimmen, so Michaela Meier. Aktuell werde eine Schülerdemo am Freitag vorbereitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule