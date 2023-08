Stand: 08.08.2023 18:29 Uhr Blindgänger: Göttingen verkleinert Radius für Evakuierung

Direkt an der S-Arena in Göttingen liegt doch kein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Gefunden wurden im Boden direkt an der Veranstaltungshalle lediglich ungefährliche Splitter einer Bombe, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Die seien entfernt worden. Daraufhin verkleinerte die Stadt den Evakuierungsradius für die Bombenbeseitigungen am 23. September auf 1.000 Meter. Ursprünglich waren 250 Meter mehr angesetzt. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden im September schriftlich informiert, wie es weiter hieß. Von acht ermittelten Verdachtspunkten bleiben demnach noch sieben. "Die technischen Vorerkundungen an den verbliebenen Punkten und alle weiteren Vorbereitungsmaßnahmen werden wie geplant fortgesetzt", teilte die Stadt mit.

