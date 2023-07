Göttingen: Experten suchen bei Schule nach Blindgängern Stand: 24.07.2023 11:17 Uhr In der Nähe des Otto-Hahn-Gymnasiums in Göttingen wird von heute an nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Grund sind geplante Bauarbeiten. Zusätzlich ist der Schützenplatz gesperrt.

Experten des Kampfmittelbeseitigungsdiensts Niedersachsen (KBD) sondieren das Gelände in der Nähe der Schule. Nach Angaben der Stadt stehen die Sondierungsarbeiten im Zusammenhang mit einem geplanten Erweiterungsbau am Otto-Hahn-Gymnasium. Damit werde die Suche nach Bombenblindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg in Göttingen ausgeweitet, teilte die Stadtverwaltung mit. Denn zusätzlich ist auch der Schützenplatz gesperrt.

Große Evakuierung am 23. September

Am Schützenplatz starten laut Stadtverwaltung die Vorarbeiten zu möglichen Bombenräumungen am 23. September. Dann werden 10.000 Menschen in Göttingen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Im Boden vermuten die Experten des KBD acht Weltkriegs-Blindgänger, die bis zu sechs Meter tief im Boden liegen könnten. Nach Angaben der Stadt ist noch nicht geklärt, wie lange der Einsatz im September dauern wird. Zunächst sollen jetzt Brunnen gebohrt werden, um das Grundwasser abzusenken. Zuletzt waren im März zwei Bomben in Göttingen gesprengt worden.

