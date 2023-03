Bis zu ein Meter Schnee lockt viele Wintersportler in den Harz Stand: 11.03.2023 16:30 Uhr Wegen des Neuschnees sind am Samstag viele Wintersportler in den Harz gefahren. Bis zu ein Meter Schnee hatte sich auf den Pisten am Wurmberg bei Braunlage angesammelt. Ab Montag soll es tauen.

Die Betreiber der Skigebiete im Harz sind froh über die für diese Jahreszeit eher unübliche Sonderkonjunktur. "Damit hat keiner mehr gerechnet", sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt, am Samstag. Die Seilbahn war wegen des Windes nicht in Betrieb, dafür liefen aber Sessel- und Schlepplift. "Der Parkplatz ist brechend voll", so Brockschmidt. Zwischen 2.500 und 3.000 Besucherinnen und Besucher waren nach seiner Schätzung vor Ort. Der Winterspaß dürfte jedoch ein baldiges Ende haben - ab der neuen Woche sind Plusgrade angekündigt. Vor allem in den niedrigeren Lagen des Mittelgebirges dürfte dann der angekündigte Niederschlag als Regen fallen. Aktuelle Informationen zu Wintersportmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Harzer Tourismusverbandes unter www.wintersport.harzinfo.de.

Diese Skigebiete sind geöffnet:

Sonnenberg/St. Andreasberg

Wurmberg/Braunlage

Hier ist Rodeln möglich:

Sonnenberger Rodelschneise/St. Andreasberg

Rodelbahn am Hasselkopf/Braunlage

Rodelbahn am Hexenritt/Braunlage

Rodelbahn mit Rodellift an der Rathauswiese/Braunlage

Rodelbahn auf dem Ravensberg/Bad Sachsa

Rodelbahn mit Rodellift "Hasental"/Braunlage-Hohegeiß

Rodelhang am Gretchenkopf/Braunlage-Hohegeiß

Rodelcentrum "Am Brande"/Braunlage-Hohegeiß

Rodelbahn am Klobenberg/Thale Ortsteil Friedrichsbrunn

Diese Loipen im Harz sind für Langlauf gespurt:

Rundkurs Sonnenberg - Rehbergloipe/Sankt Andreasberg

Rundkurs Schneewittchen-Klippen/Sankt Andreasberg

Rundkurs Waage/Sankt Andreasberg

Verbindung Sonnenberg-Ackerstraße/Sankt Andreasberg

Sonnenloipe/Clausthal-Zellerfeld

Langlaufarena Bodetal/Sonnenloipe/Thale OT Friedrichsbrunn

Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hanskühnenburg/Altenau

Winterbergloipe/Schierke

