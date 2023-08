Stand: 22.08.2023 09:47 Uhr Bierbrauer legen Arbeit nieder - Warnstreik für mehr Lohn

Bierbrauer in Süd-Ost-Niedersachsen wollen heute für mehr Lohn kurzzeitig ihre Arbeit ruhen lassen. Die Gewerkschaft Nahrungsmittel Genuss Gaststätten, NGG, hat zum Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten sollen sich vor den Werkstoren versammeln, teilte die Gewerkschaft mit. Sie verhandelt derzeit über einen neuen Tarifvertrag für rund 350 Beschäftige bei Einbecker im Landkreis Northeim, bei Wolters in Braunschweig und bei der Privatbrauerei Wittingen im Landkreis Gifhorn. Die Gewerkschaft fordert 385 Euro mehr Lohn im Monat. Die Arbeitgeber bieten hingegen Prämien zum Inflationsausgleich an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Gewerkschaften