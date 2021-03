Stand: 27.09.2018 21:45 Uhr Betreiber der Braunschweiger Hanfbar festgenommen

Der Betreiber der Braunschweiger Hanfbar ist am Donnerstag festgenommen worden. Von dem Festgenommenen gehe "Wiederholungsgefahr" aus, so die Staatsanwaltschaft Braunschweig. In den beiden Hanfbar-Läden war es zuvor seit Juli zu drei Razzien der Polizei gekommen. Der Verkauf von Hanfblüten-Tees lief unterdessen weiter. Bei den Durchsuchungen seien jedes Mal Hanfprodukte beschlagnahmt worden.

Untersuchungsergebnisse: Ermittlungsbehörden fühlen sich bestätigt

Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Untersuchungsergebnisse von Cannabisprodukten bekannt gegeben, die bei einer Razzia am 3. Juli sichergestellt worden waren. Nach Überzeugung der Ermittlungsbehörden stützen die Ergebnisse des Landeskriminalamtes ihre Einschätzung, wonach das Geschäft der Hanfbar gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoße.

Legaler Verkauf von Nutzhanf oder Cannabis?

Die Betreiber der Hanfbar argumentieren, sie würden lediglich Lebensmittel aus Nutzhanf verkaufen - dies sei legal. Zudem läge der THC-Gehalt der verwendeten Hanfblüten unter 0,2 Prozent und sei für Rauschzwecke völlig ungeeignet. Nutzhanf darf in Deutschland unter bestimmten Bedingungen legal angebaut und verwendet werden. Die Staatsanwaltschaft stuft die in der Hanfbar angeboten Produkte als "Cannabis" ein. Der Anwalt des festgenommenen Betreibers hat Strafbeschwerde eingereicht. Das Landgericht Braunschweig muss nun entscheiden, ob die Tees tatsächlich illegal sind und die Haft damit begründet ist.

