Stand: 20.04.2023 10:12 Uhr Besonderes Geschenk: Riesenpalmen für Zirkus Charles Knie

Ein besonderes Geschenk hat der Zirkus Charles Knie in Einbeck (Landkreis Northeim) erhalten: Neun Riesenpalmen sind am Mittwoch geliefert worden. Sie stammen aus dem Staatsbad Pyrmont und sind ein Geschenk des Kurdirektors. Die Pflanzen sind etwa sechs bis acht Tonnen schwer und mehr als zehn Meter hoch. Für die Kübel in der Kurstadt waren sie zu groß geworden und gehen nach 120 Jahren nun das erste Mal auf Reisen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.04.2023 | 19:30 Uhr