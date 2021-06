Bergbau im Rammelsberg in Goslar noch älter als gedacht Stand: 03.06.2021 13:56 Uhr Die Geschichte des Bergbaus muss umgeschrieben werden. Davon sind niedersächsische Archäologen nach einem spektakulären Fund im ehemaligen Erzbergwerk Rammelsberg überzeugt.

Das ehemalige Bergwerk in Goslar ist einer der Anziehungspunkte für Touristen und Besucher im Harz. 1992 wurde es mit der Altstadt von Goslar zum UNESCO-Welterbe erklärt. Einer der Gründe: Es ist das einzige Bergwerk weltweit, das 1.000 Jahre ununterbrochen in Betrieb war. Wirklich belastbare Belege gab es dafür allerdings nie, nur Vermutungen. Früheste schriftliche Quellen gibt es erst aus dem 13. Jahrhundert. Frühere archäologische Funde gab es bislang auch nicht. Das hat sich nun geändert.

Forscher datieren Stollen auf das 9. bis 10. Jahrhundert

Fachleute vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege wollten eigentlich die Geschichte der Erzsuche weiter erforschen. Dabei entdeckten sie im Erzbergwerk Rammelsberg zufällig ein Stück Leder. Abgelegt in einer Nische in einem vermeintlich unzugänglichen Schacht unter Tage. Seit Jahrhunderten hatte den niemand betreten, sagte Archäologin Katharina Malek am Donnerstag bei der Vorstellung der Forschungsergebnisse. Mit Hilfe des Lederfundes datierten die Forscher diesen Bereich des Rammelsbergs auf das 9./10. Jahrhundert.

Ältester heute noch zugänglicher Gruben-Bereich

Damit sei es gelungen, den ältesten direkten archäologischen Nachweis für den Bergbau im Rammelsberg zu erbringen. Die bergbaulichen Aktivitäten reichten dort also offenbar viel weiter zurück als bislang wissenschaftlich angenommen: um etwa 300 Jahre. Die Stiftung UNESCO-Welterbe im Harz wird noch deutlicher: Es sei der älteste heute noch zugängliche Gruben-Bereich eines mittelalterlichen Bergwerks in Deutschland.

