Stand: 17.12.2019 09:11 Uhr Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

Wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verhandelt das Landgericht Göttingen gegen einen 38-Jährigen. Er soll eine Software entwickelt haben, mit der sich Kassensysteme in Restaurants manipulieren lassen. Die Software soll von mindestens 106 Kunden gekauft worden und unter anderem in Göttingen zum Einsatz gekommen sein. Dadurch seien Steuern in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro hinterzogen worden. Wann das Urteil fällt, ist noch unklar, der Prozess soll jedoch in diesen Tagen zu Ende gehen.

