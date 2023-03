Bei Toilettengang entflohener Häftling sitzt wieder in JVA Stand: 13.03.2023 12:15 Uhr Bei einem Freigang war ein Häftling der JVA Wolfenbüttel Anfang Februar geflohen. Jetzt sitzt der 34-Jährige wieder in Haft. Die Polizei nahm ihn am Wochenende an der A7 bei Göttingen fest.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den entflohenen Automatensprenger Tolga A., wie das niedersächsische Justizministerium dem NDR in Niedersachsen betätigte. Der 34-Jährige sei in der Nacht zu Samstag um kurz vor 1 Uhr auf dem Rastplatz Göttingen-West an der A7 festgenommen worden. Er sei in Begleitung seiner Lebensgefährtin gewesen und habe sich mit den Papieren seines Bruders ausgewiesen. Derzeit sitzt Tolga A. in der JVA Rosdorf.

AUDIO: Wolfenbüttel: Häftling nach Freigang verschwunden (1 Min) Wolfenbüttel: Häftling nach Freigang verschwunden (1 Min)

Häftling war bei unbegleitetem Toilettengang in Wolfenbüttel geflohen

Justizministerin Wahlmann bedankte sich bei der Polizei für den Fahndungserfolg. Das Ministerium konnte sich noch nicht dazu äußern, wie die Polizei dem entflohenen Häftling auf die Spur gekommen war. Anfang Februar war der Häftling während eines Gruppenausgangs aus der JVA Wolfenbüttel bei einem Gottesdienst entwischt. Er war unbegleitet auf Toilette gegangen und geflüchtet. Nach der Flucht wurde der 34-Jährige international zur Fahndung ausgeschrieben.

Opposition im Landtag kritisiert Haftlockerungen

Der Freigang des Häftlings sorgt bei der CDU im Niedersächsischen Landtag für Kritik. "Bei diesem Fall gab es eine Kette von Versäumnissen", sagte André Hüttemeyer (CDU), Mitglied im Unterausschuss "Justizvollzug und Straffälligenhilfe". In der nächsten Ausschusssitzung soll die Landesregierung laut Hüttemeyer erläutern, wie genau es zu Haftlockerungen kommt. "Es ist nicht damit abgetan, zu sagen, dass es zu wenig Entweichungen kommt", so der CDU-Politiker.

Justizministerium räumt Fehler bei Freigang ein

Das Justizministerium spricht bei der Flucht von Tolga A. von einem Einzelfall. Es räumte auf Nachfrage zwar ein, dem Gefangenen seien zu früh Vollzugslockerungen ermöglicht worden. Die Ausbruchsquote sei aber insgesamt niedrig.

Weitere Informationen Inhaftierter Geldautomaten-Sprenger flüchtet nach Gottesdienst Der Häftling war bei einem Freigang in Wolfenbüttel auf die Toilette gegangen - und kam nicht zurück. (13.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.03.2023 | 15:00 Uhr