Stand: 02.08.2024 08:30 Uhr Wolfsburg: Bankmitarbeiterin verhindert 40.000-Euro-Betrug

Die Mitarbeiterin einer Bank in Wolfsburg hat am Dienstagnachmittag verhindert, dass Trickbetrüger 40.000 Euro von einer Rentnerin erbeuten konnten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach wurde die Bankmitarbeiterin misstrauisch, als die 82-Jährige in ihrer Bank eine hohe Geldsumme abheben wollte. Ihr sei aufgefallen, dass die Seniorin immer wieder telefonierte und nur zögerlich auf ihre Fragen einging. Sie vermutete daraufhin eine Betrugsmasche, erklärte der 82-Jährigen ihren Verdacht und verständigte die Polizei. Die Beamten bestätigten den Betrugsversuch: Die Seniorin war auf einen Schockanruf hereingefallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.07.2024 | 19:00 Uhr