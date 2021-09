Stand: 15.09.2021 11:21 Uhr Bank im Landkreis Gifhorn verhindert Betrug an Rentner

Eine aufmerksame Bankangestellte hat einen 93-Jährigen davor bewahrt, einen großen Geldbetrag zu verlieren. Laut Polizei war der Mann am Dienstag in einer Bankfiliale in Isenbüttel im Landkreis Gifhorn erschienen, um sich einen "horrenden Geldbetrag" auszahlen zu lassen. Die Frau wurde skeptisch und fragte den Rentner, wofür er das Geld denn benötige. Den Grund wollte er nicht sagen, da es ihm die Polizei untersagt habe. Es stellte sich heraus, dass der Mann auf Betrüger hereingefallen war. Die Polizei Gifhorn bedankte sich bei der Angestellten für ihr beherztes Eingreifen.

