Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin läuft wieder an Stand: 02.04.2021 16:45 Uhr Für Bahnreisende auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin geht es langsam voran. Nach dem Zusammenstoß zweier Loks bei Wolfsburg-Fallersleben steht wieder ein Gleis zur Verfügung.

Wie eine Bahnsprecherin am Freitag mitteilte, können nun die Züge des Fernverkehrs wieder planmäßig fahren und auch am Bahnhof in Wolfsburg halten. Demnach kommt es nur noch geringfügig zu Verspätungen. Seit der Kollision waren Fernverkehrszüge über Braunschweig umgeleitet worden. Die Verbindung zwischen Berlin und Amsterdam wird nach Angaben der Bahn allerdings bis einschließlich Ostersonntag auf der Strecke Hannover - Berlin ausfallen und nur zwischen Hannover und Amsterdam befahren. Ein Gleis zwischen Wolfsburg und Hannover bleibt gesperrt.

Ursache für Unfall noch unklar

Bereits am Donnerstagabend wurde eine der Dieselloks wieder auf die Gleise gestellt, am Freitagvormittag folgten auch die zwei verbliebenen Dieselloks. Derzeit laufen Ermittlungen dazu, wer oder was den Unfall verursacht hat. Die Bundespolizei geht von einer hohen sechsstelligen Schadenssumme aus. Mit einer genauen Prognose rechnet die Bahn aber erst nach Ostern.

Bis zu 70 Minuten Verspätung

Am Mittwochabend war am Bahnhof Fallersleben in Wolfsburg eine Lok mit dem Triebfahrzeug eines Güterzugs zusammengestoßen. Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei niemand. Die Kollision sorgte für erhebliche Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Bahn. So entfielen zwischenzeitlich die Halte in Wolfsburg. Wegen der Umleitung über Braunschweig und Wolfsburg gab es bis zu 70 Minuten Verspätung. Auch im Regional- und Nahverkehr verspäteten sich am Donnerstag die Züge. Zwischen Wolfsburg und Hildesheim fuhren die Enno-Bahnen mit etwa 20 Minuten Verspätung.

