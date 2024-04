Stand: 18.04.2024 10:32 Uhr Bad Harzburg: Neues Animationskino ergänzt Tourismus-Angebot

Im Burgbergcenter in Bad Harzburg hat nun ein neues Animationskino für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Etwa 2,8 Millionen Euro soll der Bau laut Betreibern gekostet haben. Im Kino erfahren die Zuschauer mehr über die Geschichte der Harzburg, erzählt die Geschäftsführerin des Co-Betreibers, Eva Ronkainen-Kolb. Ähnlich zu Kinos in Freizeitparks sollen während der Filmvorführung mehrere Sinneseindrücke angesprochen werden. Es werde zum Beispiel Wasser gespritzt und Wind geblasen. Das Burgbergcenter ergänzt die bisherigen touristischen Angebote im Harz wie den Baumwipfelpfad oder die Seilbahn in Bad Harzburg.

Weitere Informationen Bad Harzburg: Baumwipfelpfad, wandern und kuren Bad Harzburg ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen. Weitere Attraktion des Sole-Heilbads ist der Baumwipfelpfad. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min