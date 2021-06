Ausufernde Partys in Göttingen - Maskenpflicht am Wochenende Stand: 04.06.2021 12:08 Uhr Die ausufernden Partys am Göttinger Wilhelmsplatz vor allem am vergangenen Wochenende haben Folgen: Unter anderem soll es eine Maskenpflicht an bestimmten Stellen und mehr Kontrollen geben.

"Als erste Konsequenz wird die Maskenpflicht an bestimmten Plätzen der Stadt ausgedehnt. Die gemeinsamen Kontrollen von Polizei und Stadtordnungsdienst werden fortgesetzt", sagte ein Sprecher der Stadt dem NDR in Niedersachsen.

Maske auf von Freitag bis Montag

Die Maskenpflicht gilt für den Wilhelmsplatz und den Albaniplatz sowie angrenzende Nebenstraßen. Die dafür notwendige Allgemeinverfügung ist am Freitag in Kraft getreten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in dem genannten Bereich in den Nächten von Freitag auf Sonnabend, Sonnabend auf Sonntag sowie Sonntag auf Montag jeweils von 21 Uhr bis 4 Uhr zu tragen. Sollte das neue Konzept nicht greifen, behält sich die Stadt vor, den Platz sogar komplett zu sperren.

Oberbürgermeister: "Nicht zu tolerieren"

Laut Polizei wurde am vergangenen Wochenende erheblich gegen die derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln der Corona-Verordnung verstoßen. Auf dem Wilhelmsplatz feierten bis zu 500 Menschen auf engstem Raum und randalierten zum Teil auch. Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) sagte: "Unsere Innenstadt ist ein Ort zum Leben und auch zum maßvollen Feiern. Wie sich einige Menschen zuletzt vor allem am Wilhelmplatz benommen haben, hat eindeutig Grenzen überschritten. Körperverletzung, Sachbeschädigung und massive Ruhestörung - all das ist nicht zu tolerieren." In anderen Städten mit ähnlichen Vorfällen sind solche verschärften Maßnahmen nicht geplant. Lüneburg appelliert aber an die Bürger, sich an die geltenden Bestimmungen zu halten. Und in Oldenburg soll es zusätzliche Kontrollen geben.

Auch tagsüber Maskenpflicht in Göttingen und Hann. Münden

In weiteren Städten und Gemeinden des Landkreises Göttingen gilt die Maskenpflicht ab dem 4. Juni nicht mehr, es sei denn, das Abstandsgebot zu anderen Menschen kann nicht eingehalten werden. Ausgenommen sind Göttingen, wo montags bis sonnabends von 8 bis 21 Uhr im Bereich der Fußgängerzone eine Maske getragen werden muss, sowie Hann. Münden, wo in Bereichen der Innenstadt zwischen 9 und 19 Uhr eine Maske Pflicht ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.06.2021 | 15:00 Uhr