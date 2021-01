Stand: 13.01.2021 16:17 Uhr Ausgezeichnet: Fernwanderwege im Harz haben Top-Qualität

Zwei der bekanntesten Fernwanderwege im Harz sind erneut ausgezeichnet worden. Der Harzer Hexen-Stieg und der Karstwanderweg erhielten das Zertifikat "Qualitätswege Wanderbares Deutschland" des Deutschen Wanderverbandes, wie der Harzer Tourismusverband am Mittwoch in Goslar mitteilte. Der Deutsche Wanderverband überprüft die Qualität von Wanderwegen alle drei Jahre. Kriterien für die Vergabe der Auszeichnung sind etwa eine abwechslungs- und aussichtsreiche natürliche Umgebung, eine zuverlässige Markierung sowie eine gute Infrastruktur am Wanderweg. Der Harzer Hexen-Stieg verbindet über 150 Kilometer die Orte Osterode im Südwesten und Thale (Sachsen-Anhalt) im Nordosten des Mittelgebirges. Der Karstwanderweg erschließt mit rund 230 Kilometern Wegstrecke die Naturlandschaft im Südharz in den Landkreisen Göttingen, Nordhausen (Thüringen) und Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt).

