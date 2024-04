Stand: 26.04.2024 08:43 Uhr Studierendenhaus der TU Braunschweig erhält EU-Architekturpreis

Das Studierendenhaus der Technischen Universität Braunschweig hat den europäischen Preis für zeitgenössische Architektur erhalten. Der mit 60.000 Euro dotierte Mies-van-der-Rohe-Award wurde am Donnerstag vergeben. Das Haus direkt an der Oker sei mehr als ein Gebäude, eher ein vielseitiges System, das technologische Fortschritte mit einem flexiblen und wiederverwendbaren Prinzip verbinde, hieß es von der Jury zur Begründung. Die beiden Berliner Architekten Gustav Düsing (40) und Max Hacke (38) seien die jüngsten Gewinner des Mies-van-der-Rohe-Awards. Ihre Stahl-Holzkonstruktion ist in zirkulärer, nachhaltiger Bauweise entstanden und erlaubt nach der Beschreibung der Uni eine einfache Montage und Demontage. Alle Bauteile können demnach auch nach Jahrzehnten wiederverwendet werden, da sie alle verschraubt und nicht geschweißt sind. Das Studierendenhaus wurde Anfang 2023 eröffnet und soll das studentische Leben am Hauptcampus bereichern.

