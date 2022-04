Aufforstung im Harz: Freiwillige setzen neue Bäume Stand: 10.04.2022 08:00 Uhr Dürre, Stürme, Borkenkäfer: Allein im Forstamt Lauterberg im Harz sind in den vergangenen drei Jahren 4.000 Hektar Wald abgestorben. Freiwillige steuern nun gegen - und pflanzen neue Bäume.

Insgesamt 80 Ehrenamtliche setzen an diesem Wochenende neue Bäume auf den Freiflächen im Harz. Allein am Sonnabend sollten 1.500 junge Bäumen auf einem Areal bei Braunlage gepflanzt werden. Hinter der Aktion stecken die Niedersächsischen Landesforsten und der Verein Bergwaldprojekt. Insgesamt drei Wochen lang kümmern sie sich um die Aufforstung. Weiterer Effekt: Die Freiwilligen sollen persönlich erfahren, wie sehr der Wald Hilfe braucht und was der Klimawandel für Konsequenzen hat.

Mehr als zwei Millionen neue Bäume sollen wachsen

Gepflanzt werden Berg-Ahorn und Erle. An einigen Stellen sollen auch Lärchen stehen. Damit sollen vor allem abgestorbene Fichtenwälder ersetzt werden. Diese hielten dem veränderten Klima einfach nicht mehr gut stand, sagte Pauline Zenetti vom Bergwaldprojekt. Insgesamt sollen bis nach Ostern im Harz 2,2 Millionen Bäume gepflanzt werden.

Zahlreiche Bäume durch Stürme entwurzelt

Die Stürme im Februar und in der vergangenen Woche haben die Situation nicht leichter gemacht. Wieder wurden Hunderte Bäume entwurzelt oder angeknackst. In der Folge sind weiterhin einige Wanderwege gesperrt, zum Beispiel bei Altenau (Landkreis Goslar), so ein Sprecher der Landesforsten. Wanderer sollten mindestens bis nach Ostern nur auf den freigegebenen Wegen unterwegs und vorsichtig sein.

