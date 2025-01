Stand: 21.01.2025 15:15 Uhr Auf Autodach vergessen: Handy löst Großeinsatz bei Gifhorn aus

Ein Mann hat bei Gifhorn sein Handy auf dem Autodach vergessen und dadurch einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Handy war laut Feuerwehr Gifhorn am Dienstagmorgen zwischen Eischott (Landkreis Gifhorn) und Velstove (Stadt Wolfsburg) vom Fahrzeugdach gefallen. Sofort habe das Smartphone einen automatischen Notruf abgesetzt und sich mit der Gifhorner Leitstelle verbunden. Da niemand am Handy war, meldete die Leitstelle einen Verkehrsunfall mit einer bewusstlosen Person. Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei eilten zum georteten Straßenabschnitt. Weder auf der Straße noch in einem Waldstück konnten die Einsatzkräfte ein Auto entdecken. Dann trafen sie nach Angaben eines Feuerwehrsprechers auf einen Mann, der sein kaputtes Handy in dem Moment wiedergefunden hatte. Dass der Einsatz ihm galt, sei ihm nicht bewusst gewesen, sagte der Sprecher.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.01.2025 | 13:30 Uhr