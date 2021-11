Attacken auf Haus eines Journalisten: Verfahren eingestellt Stand: 08.11.2021 15:44 Uhr Ein Neonazi soll 2019 das Braunschweiger Wohnhaus von David Janzen mit Ketchup und Säure attackiert haben. Das Verfahren wurde nun eingestellt - der Journalist ist enttäuscht.

Ziel der Angriffe war David Janzen, Journalist und langjähriger Sprecher des Braunschweiger "Bündnisses gegen Rechts", daran besteht kein Zweifel. Wie Janzen am Montag mitteilte, hat das Amtsgericht Braunschweig das Verfahren gegen den rechtsextremen Pierre B. aber dennoch eingestellt - gegen eine Geldauflage von 240 Euro. Das Amtsgericht konnte dem NDR in Niedersachsen das Urteil am Montagnachmittag nicht mehr bestätigen, da die Pressestelle nicht mehr besetzt war. "Selbst in diesem Fall, wo die Polizei einen Verdächtigen sogar bei einer seiner Taten gefilmt hat, wird das Verfahren gegen eine lächerliche Geldauflage eingestellt", schrieb Janzen am Montag im Portal "DokuRechts" und beklagte ein "Versagen der Justiz".

Ketchup am Haus, Säure im Briefkasten

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig soll B. am 18. Oktober 2019 Ketchup an die Tür von Janzens Wohnung geschüttet haben. Dabei sei er von einer kurz zuvor angebrachten Überwachungskamera gefilmt worden. Bereits einen Tag zuvor war das Haus des Journalisten mit Ketchup beschmiert worden. Außerdem hatte jemand eine ätzend riechende Flüssigkeit in den Briefkasten geschüttet. Janzen hatte nach eigenen Angaben beim Öffnen des Briefkastens Atemwegsreizungen erlitten.

Drohungen gegen Janzen nach Mord an Lübcke

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 waren in der rechten Szene massive Drohungen gegen Janzen laut geworden. Zum Beispiel hieß es in einem Video: "Gestern Walter, heute Janzen". Kurz darauf stand "Wir töten dich! Janzen" an der Haustür des Journalisten, der seit Jahren über die rechte Szene berichtet. In beiden Fällen wurden die Ermittlungsverfahren ebenfalls eingestellt. "Die bittere Erkenntnis nach monatelangen Bedrohungen und Aktionen der Neonazis gegen mich und meine Familie ist, dass die Täter ohne wirkliche Konsequenzen davonkommen", schrieb Janzen am Montag.

