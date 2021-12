Stand: 30.12.2021 12:07 Uhr Aktion in Kirche: In Schönhagen wird fleißig geimpft

Am kommenden Sonntag wird in der Martin-Luther-Kirche Schönhagen (Weserbergland) in der Zeit von 14 bis 17 Uhr eine Impfaktion angeboten. Demnach sind Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen mit den Impfstoffen Moderna und Biontech möglich. Vorrang haben Menschen unter 30 Jahren. Boosterimpfungen sind bei Volljährigen frühestens ab 3 Monaten nach der letzten Impfung vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für einen reibungslosen Ablauf wird darum gebeten, die Einwilligungserklärung und den Anamnesebogen des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) bereits ausgefüllt mitzubringen, ebenso den Impfpass (wenn vorhanden) und den Personalausweis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.12.2021 | 09:30 Uhr