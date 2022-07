Acht Verletzte bei Unfall auf der A7 - drei schwer Verletzte Stand: 17.07.2022 15:37 Uhr Bei einem schweren Unfall auf der A7 zwischen Seesen und Echte sind am Sonntag acht Menschen verletzt worden, davon drei schwer. Die Autobahn war zeitweise zwischen Seesen und Echte voll gesperrt.

An dem Unfall waren nach Auskunft der Polizei in Göttingen fünf Autos und ein voll besetzter Reisebus beteiligt - der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Kassel. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Der Unfallbereich zieht sich nach Polizeiangaben über eine Länge von eineinhalb Kilometern.

Ungesicherte Unfallstelle weiträumig umfahren

Inzwischen konnte nach Angaben der Autobahnpolizei die Vollsperrung aufgehoben werden. Es wurden zwei Spuren wieder freigegeben. Trotzdem staute sich der Verkehr in Richtung Hannover am Nachmittag nach Informationen der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) noch auf einer Länge von acht Kilometern. Für die Gegenrichtung empfiehlt die VMZ, die noch ungesicherte Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

