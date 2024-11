Stand: 08.11.2024 13:14 Uhr A7-Parkplatz: Diebe stehlen 500 Staubsaugerroboter von Lkw

Diebe haben auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 bei Northeim 500 Staubsaugerroboter von einem Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Lkw in der Nacht zu Dienstag seine nächtliche Ruhepause auf dem Parkplatz abgehalten. Das müssen die Diebe ausgenutzt haben. Der Fahrer bemerkte zunächst nichts, erst beim Abladen seiner Ware am Mittwochabend in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) stellte er fest, dass die Staubsaugerroboter fehlten. Der Gesamtwert der gestohlenen Ware liegt nach Angaben der Polizei bei rund 80.000 Euro.

Weitere Informationen Diebe stehlen mehr als hundert Kaffeeautomaten aus geparktem Lkw Den Diebstahl im Wert von 78.000 Euro bemerkte der Fahrer erst am nächsten Morgen. Er hatte sich schlafen gelegt. (07.11.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.11.2024 | 08:30 Uhr