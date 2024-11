Stand: 07.11.2024 07:41 Uhr Diebe stehlen mehr als hundert Kaffeeautomaten aus geparktem Lkw

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in Hannover mehr als hundert Kaffeevollautomaten im Wert von rund 78.000 Euro aus einem geparkten Lastkraftwagen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Fahrer auf einem Parkplatz an der A2 in Fahrtrichtung Dortmund schlafen gelegt. In der Zeit öffneten die Täter gewaltsam den Auflieger, so die Beamten. Der Fahrer merkte erst am nächsten Morgen, dass die Kaffeemaschinen verschwunden waren. Die Polizei geht davon aus, dass es mehrere Täter waren, die ihre Beute mit einem bereitgestellten Wagen abtransportiert haben. Die Beamten ermitteln wegen bandenmäßigen Diebstahls. Der Einsatz- und Streifendienst Bundesautobahn sucht Zeugen des Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 89 32 entgegen.

Weitere Informationen A7-Parkplatz: Diebe klauen 500 Staubsaugerroboter von Lkw Sie nutzten eine nächtliche Ruhepause auf einem Parkplatz an der A7 bei Northeim. Der Fahrer bemerkte zunächst nichts.(07.11.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover