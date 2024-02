Stand: 21.02.2024 08:17 Uhr A38 bei Göttingen: Lkw verliert Diesel - Sperrung aufgehoben

Nachdem ein Lkw auf der A38 in Friedland (Landkreis Göttingen) am Dienstagmorgen mehrere Liter Diesel verloren hatte, ist die Strecke zwischen Deiderode und Friedland in Richtung Halle am Abend wieder freigegeben worden. Der Autobahnabschnitt war wegen der Reinigungsarbeiten stundenlang gesperrt. Ursprünglich war die Autobahnpolizei davon ausgegangen, dass die Arbeiten bis zum späten Nachmittag abgeschlossen sein werden. Der Verkehr musste während der Sperrung ab der Anschlussstelle Deiderode abgeleitet werden. Nach ersten Erkenntnissen war bei dem Lastwagen der Tank aufgerissen, als er über Trümmerteile von Warnbarken in einer Baustelle gefahren war. Die Barken waren laut Polizei zuvor vermutlich von einem anderen Lastwagen überfahren worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr