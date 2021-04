Stand: 13.04.2021 10:57 Uhr A2: Sperrung wegen Austausch von Schilderbrücken

Die A2 in der Region bekommt neue Schilderbrücken. Die Anlage im Landkreis Helmstedt gehört zu den ältesten in Niedersachsen und ist entsprechend anfällig. Deshalb werden die alten Schilderbrücken zwischen dem Kreuz Königslutter und der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt ab heute abgebaut. Von 19 Uhr abends bis fünf Uhr morgens wird die A2 dort deshalb in den nächsten Tagen gesperrt. Die neuen digitalen LED-Anlagen sollen dann im kommenden Jahr aufgebaut werden. die Kosten liegen bei rund zehn Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.04.2021 | 13:30 Uhr