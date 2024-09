Stand: 05.09.2024 16:28 Uhr 96 gegen Eintracht: Termin für Niedersachsenderby steht fest

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Termin für das Fußball-Zweitliga-Derby am 8. Spieltag zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 festgelegt. Das Hinspiel in Braunschweig wird am 6. Oktober - einem Sonntag - um 13.30 Uhr ausgetragen. Ob die Gästefans von Hannover 96 bei dem Spiel im Stadion an der Hamburger Straße dabei sein dürfen, ist noch unklar. Nach den Randalen bei vergangenen Partien zwischen Anhängern beider Clubs hatte Niedersachsens Innenministerin Angelika Behrens (SPD) die Vereine dazu aufgefordert, Sicherheitskonzepte einzureichen. Diese werden derzeit noch geprüft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min