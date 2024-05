Nach Niedersachsenderby: Polizei fahndet mit Fotos nach Ultras Stand: 24.05.2024 15:46 Uhr Mehr als ein halbes Jahr nach den Krawallen beim Niedersachsenderby in Hannover sucht die Polizei weiterhin nach Verdächtigen. Viele wurde ermittelt - nach weiteren fahndet die Polizei jetzt öffentlich mit Fotos.

Bei den Gesuchten handelt es sich um zwölf Angehörige der Braunschweiger Ultrafanszene, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittlerinnen und Ermittler beschuldigen sieben von ihnen des schweren Landfriedensbruchs mit Sachbeschädigung. Fünf weitere sollen darüber hinaus am Rande des Zweitliga-Spiels am 5. November 2023 Einsatzkräfte mit Gegenständen angegriffen haben.

Zeugen sollen sich bei Polizei melden

Die Öffentlichkeitsfahndung stützt sich Polizeiangaben zufolge unter anderem auf Videomaterial, das die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet hatten. Wer Hinweise zu den Männern hat, soll sich unter der Telefonnummer (0511) 10 93 042 melden.

Nach Niedersachsenderby: Bislang 251 Verfahren eingeleitet

Bis Ende April hatte eine unmittelbar nach dem Spiel eingesetzte Ermittlungsgruppe 251 Strafverfahren eingeleitet und 117 Verdächtige identifiziert. 85 Verfahren richteten sich gegen Anhänger von Hannover 96, die übrigen Verfahren gegen Eintracht-Fans.

VIDEO: Nach Niedersachsenderby: Debatte um Kosten für Polizeieinsätze (06.11.2023) (1 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig Hannover 96