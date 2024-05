Stand: 23.05.2024 15:59 Uhr 85-Jährige übersieht rote Ampel: Kind und Erzieherin schwer verletzt

In Einbeck sind am Donnerstag eine Erzieherin und ein vierjähriger Junge bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge wollten die beiden mit einem weiteren Kind gerade eine Straße überqueren, die Ampel habe für sie grün gezeigt. Eine 85 Jahre alte Autofahrerin habe hingegen die für sie auf Rot stehende Ampel übersehen und sei in die Gruppe gefahren. Der Junge und die 39-jährige Erzieherin wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das andere Kind, ein vierjähriges Mädchen wurde leicht verletzt. Die Hauptstraße war wegen des Unfalls für etwa zwei Stunden gesperrt.

