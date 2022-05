Stand: 20.05.2022 10:09 Uhr 83-Jährige übergibt mehrere Tausend Euro an Trickbetrüger

Trickbetrüger haben eine Seniorin in Braunschweig um mehrere Tausend Euro gebracht. Am Telefon behauptete ein angeblicher Bankmitarbeiter, der 83-Jährigen sei versehentlich Falschgeld ausgezahlt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Polizisten würden die gefälschten Scheine abholen. Die Frau übergab daraufhin mehrere Tausend Euro in einem Briefumschlag an zwei Männer, die kurz darauf bei ihr erschienen. Insgesamt habe es am Donnerstag allein in Braunschweig 13 weitere Betrugsversuche dieser Art gegeben, bei denen die Täter allerdings keinen Erfolg hatten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.05.2022 | 09:30 Uhr