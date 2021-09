6.000 Geimpfte und Genesene sehen Roland Kaiser in Goslar Stand: 04.09.2021 15:27 Uhr Rund 6.000 Menschen haben das Konzert des Sängers Roland Kaiser am Freitagabend in Goslar besucht. Das Besondere: Nur Geimpfte und Genesene sollten Zutritt haben. Ausnahmen gab es trotzdem.

Die Veranstaltung war das einzige Open-Air-Konzert des Sängers in diesem Sommer in Niedersachsen - und sie war ein Experiment: Würden trotz 2G-Regel genug Besucher kommen? 6.000 Menschen waren es am Ende, die am Abend auf dem Festplatz Osterfeld in Goslar zu Hits wie "Dich zu lieben", "Manchmal möchte ich schon mit dir" oder "Santa Maria" tanzten, sangen und schunkelten. So, wie vor der Corona-Pandemie: Auf Abstände musste nicht geachtet werden. Auch Masken sah man während des Konzerts nicht, lediglich auf den Wegen herrschte Maskenpflicht.

2G mit Kompromissen

Die 2G-Regel war von Anfang an Teil der Konzertplanung: "Als das Management von Roland Kaiser auf uns zukam, um ein Konzert hier veranstalten zu wollen, haben wir das direkt zur Bedingung gemacht", sagt Maximilian Strache vom Landkreis Goslar. Denn: Man habe den Menschen zwar endlich wieder etwas Normalität und Erlebnis bieten wollen. Auf Sicherheit vor einer möglichen Corona-Infektion wollte man aber nicht verzichten. Nach einigem Hin und Her habe man sich dann mit dem Veranstalter auf einen Kompromiss geeinigt: 2G, aber Jugendliche unter 18, die noch noch kein Impfangebot haben und Erwachsene, die sich nicht impfen lassen dürfen, hatten trotzdem Zugang zum Konzert. Allerdings: SIe mussten einen negativen Corona-Test vorweisen und wurden in einem abgetrennten Bereich auf dem Konzertgelände untergebracht, wo auch Maskenpflicht herrschte.

Paul-Lincke-Ring für Roland Kaiser

Die meisten Besucher nahmen die 2G-Regelung gelassen hin, manche begrüßten sie sogar, weil es so mehr Sicherheit gebe. Einiger Unmut kam hingegen in den sozialen Netzwerken auf: Viele hatten sich schon vor zwei Jahren Karten besorgt, waren nicht geimpft oder genesen und konnten nicht am Konzert teilnehmen. Für diese Gruppe bot der Veranstalter allerdings Entschädigung an. Roland Kaiser hat derweil bereits die nächste Konzertreihe angekündigt. Der Vorverkauf soll bald starten.

