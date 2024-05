Stand: 24.05.2024 07:25 Uhr 320 Millionen Euro: Bauarbeiten am Stichkanal Salzgitter starten

Mit einem offiziellen Spatenstich beginnen am Freitag die Ausbauarbeiten des Stichkanals Salzgitter. An der Schleuse in Wedtlenstedt in der Gemeinde Vechelde (Landkreis Peine) werden Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Die Wasserstraße verbindet den Mittellandkanal mit den Hafenanlagen in Salzgitter. Genutzt wird der Kanal vor allem von der Salzgitter AG und Getreide-Produzenten in der Region. In den kommenden acht Jahren soll der Kanal so vertieft und verbreitert werden, dass ihn auch moderne Schiffe befahren können, so die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf rund 320 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.05.2024 | 08:30 Uhr