2. LupoLeo Awards: Bülent Ceylan fühlt sich "mega geehrt" Stand: 20.11.2022 13:44 Uhr Bülent Ceylan hat sich nach Erhalt der Ehrung zur "Persönlichkeit des Jahres" bei den 2. LupoLeo Awards stolz gezeigt. "Ich bin überglücklich, dass gerade junge Leute mich gewählt haben", sagte Ceylan.

Die Preis wurde am Sonnabend im Staatstheater in Braunschweig verliehen. "Kinder und Jugendliche haben nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und sehen genau, was wichtig ist. Ich fühle mich mega geehrt." Die Entscheidung für Ceylan hatte ein Jugendkomitee, bestehend aus zehn Jugendlichen aus Niedersachsen, getroffen, die sich zuvor für das Gremium beworben hatten.

Ceylan gewann bereits Deutschen Fernsehpreis

Die Wahl auf den Comedian fiel wegen seiner zahlreichen ehrenamtlichen Engagements. So sorgte er unter anderem für die Ausstattung von zahlreichen schulpflichtigen Jugendlichen mit technischen Geräten während des Homeschoolings. Vor zwei Monaten hatte er bereits den Deutschen Fernsehpreis für die Projekte "Don't Stop the Music" und "Don't Stop the Music KIDS" gewonnen. In dem auf über sieben Monate angelegten Langzeitprojekt gab er Kindern aus benachteiligten Familien die Chance, ein Musikinstrument zu lernen oder im Chor zu singen, um gemeinsam auf ein großes Abschlusskonzert hinzuarbeiten.

Förderbetrag kommt eigener Stiftung zugute

Der Award "Persönlichkeit des Jahres" wird an eine Person des öffentlichen Lebens vergeben, die sich für Kinder und Jugendliche engagiert und durch ihre Arbeit oder ihr Auftreten Kinder in ihrer Entwicklung fördert. Bülent Ceylan stellt den gewonnenen Förderbetrag in Höhe von 20.000 Euro seiner eigenen Stiftung zur Verfügung und möchte damit Schulen unterstützen, die nicht die Möglichkeit haben, Kindern das Spielen auf richtigen Musikinstrumenten beizubringen.

