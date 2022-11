Ostfriesen-Oscar: Johann Saathoff erhält Keerlke-Preis 2022 Stand: 19.11.2022 11:50 Uhr Der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium Johann Saathoff (SPD) ist mit dem diesjährigen Keerlke-Preis ausgezeichnet worden.

Der "Ostfriesen-Oscar" ist einer der wichtigsten plattdeutschen Auszeichnungen für Menschen, die sich für den Erhalt der Regional-Sprache besonders eingesetzt haben. Saathoff habe die Sprache nach Berlin in den Bundestag getragen und die Sprache damit einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein gerufen, so die Jury. Saathoff verwendet in seinen Reden immer wieder plattdeutsche Begriffe und Sprüche.

Parlamentsgruppe Plattdeutsch gegründet

Aufsehen erregte er im März 2018 mit einer zum größten Teil auf Platt gehaltenen Rede gegen einen Antrag der AfD-Fraktion. Die Partei forderte, dass die deutsche Sprache im Grundgesetz festgeschrieben wird. Das Video wurde im Netz Millionenfach geklickt und wurde ein viraler Hit im Netz. 2021 gründete er mit anderen Abgeordneten eine Parlamentsgruppe Plattdeutsch.

