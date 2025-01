Stand: 30.01.2025 12:57 Uhr 15-jährige Emily W. wird vermisst: Polizei fahndet mit Foto

Die 15-jährige Emily W. wird seit dem 22. Januar vermisst. Seitdem fahndet die Polizei bundesweit nach ihr. Die Gesuchte lebt in einer Wohngruppe in Suderode (Sachsen-Anhalt) und könnte sich der Polizei zufolge im Bereich Celle oder in Brandenburg aufhalten. Emily W. ist circa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat blondes Haar und blaue Augen. Sie könnte den Angaben zufolge mit einem großen Koffer mit Plüschteddy unterwegs sein. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle