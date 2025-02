Stand: 09.02.2025 16:15 Uhr 1.200 Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus in Hann. Münden

Rund 1.200 Menschen haben am Sonntag in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) gegen Rechtsextremismus demonstriert. Zur Aktion unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" hatte die Initiative "Rock for Tolerance" aufgerufen, die nach eigenen Angaben mit Aktionen Spenden sammelt, um soziale Projekte zu fördern. Rednerinnen und Redner aus Kommunal- und Landespolitik warnten vor rassistischer Politik und Ausgrenzung. Sie riefen dazu auf, zur Bundestagswahl am 23. Februar zu gehen und demokratischen Parteien ihre Stimme zu geben. Die Demo sollte ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus setzen, hieß es im Aufruf von "Rock for Tolerance". Auch in Bremerhaven, Cloppenburg und Sarstedt waren am Sonntag Proteste gegen Rechtsextremismus und für Demokratie geplant. Am Samstag hatte es landesweit Demos gegeben, bei einer Aktion in Hannover gingen 24.000 Menschen auf die Straße.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus