Stand: 06.02.2025 09:27 Uhr Demo gegen Rechtsruck: Tausende demonstrieren in Lingen

Zahlreiche Menschen haben am Mittwochabend in Lingen (Landkreis Emsland) gegen einen Rechtsruck in Politik und Gesellschaft demonstriert. Aufgerufen dazu hatte die örtliche Initiative "Lingen ist bunt". Laut Polizei haben etwa 2.000 Menschen teilgenommen. Die Veranstaltenden sprechen von 3.000 Menschen, die in der Lingener Lookenstraße demonstrierten. Sie wollten mit der Demo ein klares Zeichen gegen rechte Parolen und Angstmacherei setzen, so die Veranstalter. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich. Schon im vergangenen Jahr hatte die überparteiliche Initiative zu einer Demo aufgerufen, damals mit etwa 10.000 Teilnehmenden.

Weitere Informationen Demos gegen Rechtsruck: Tausende Menschen gehen auf die Straße Unter anderem in Oldenburg, Braunschweig und Hildesheim wurde demonstriert. In Hannover richtete sich der Protest gegen einen AfD-Wahlstand. (03.02.2025) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.02.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus