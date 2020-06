Stand: 18.06.2020 12:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

100 Corona-Fälle: Göttinger Hochhaus in Quarantäne

In einem Hochhaus-Komplex in Göttingen sind 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am Mittag mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das gesamte Gebäude stehe ab sofort vollständig unter Quarantäne. Laut Krisenstab der Stadt ist von einer hohen Zahl von Kontaktpersonen ersten Grades auszugehen. Insgesamt wurden 700 Personen getestet, zum Teil auch von außerhalb des Komplexes. 60 Testergebnisse lägen noch nicht vor. Mit diesem erneuten Corona-Ausbruch in Göttingen ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf 44,8 gestiegen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Medizinische Versorgung vor Ort

Nun sollen laut Stadt die Übertragungswege des Virus unterbrochen werden. Deshalb würden Flure, Treppenhäuser und Fahrstühle im Gebäude täglich gereinigt, ein Mund-Nasen-Schutz sei dort Pflicht. Außerdem wird den Angaben zufolge vor Ort ein mobiles medizinisches Versorgungszentrum mit Apotheke eingerichtet.

Massentest in zwei Bussen

Anfang der Woche waren alle, die in dem Hochhaus wohnen, auf Corona getestet worden. Zuvor war bei zwei Bewohnerinnen das Virus nachgewiesen worden. Für den Massentest setzte die Stadt erstmals ein mobiles Testzentrum ein. Zwei umgebaute Busse standen zur Verfügung. Das gesamte Gelände wurde während der Testphase abgesperrt worden und von der Polizei kontrolliert.

Frauen bei Routinekontrolle positiv getestet

Die Infektionen bei den beiden Frauen waren nach Angaben der Stadt bei einer präventiven Routinekontrolle in einer Klinik entdeckt worden. Nach aktuellem Stand gebe es keinen Zusammenhang mit dem massiven Coronavirus-Ausbruch in einem benachbarten Wohnblock, einem Hochhauskomplex am Rande der Innenstadt.

