Zeugnisferien: Heide, Harz und die Küste sind beliebte Ziele Stand: 31.01.2024 08:45 Uhr Heute beginnen die Zeugnisferien in Niedersachsen. Viele Familien nutzen die freien Tage für einen Urlaub in der Lüneburger Heide, dem Harz oder an der Küste. Für Kurzentschlossene gibt es noch freie Betten.

Tourismusverbände in den Urlaubsregionen zeigen sich eigenen Angaben zufolge mit den Buchungszahlen zufrieden. In der Corona-Zeit hätten viele das Wandern in heimischen Gefilden für sich entdeckt, jetzt kämen viele Familien in die Heide, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. "Das merken wir im Naturbereich bei Undeloh, Bispingen und Schneverdingen". Auch die Wildparks und die Hallen-Angebote rund um den Snow Dome in Bispingen seien gefragt.

Videos 3 Min Herbstferien: Niedersachsen ist in Urlaubsstimmung Ferienanbieter können sich über zahlreiche Buchungen freuen. Eindrücke von der Küste, aus der Heide und dem Harz. (13.10.2023) 3 Min

Wintercamping an der Nordseeküste immer beliebter

Die Tourismusbranche im Harz blickt ebenfalls optimistisch auf die Zeugnisferien. Unterkünfte seien bereits gut gebucht, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes. Wer spontan verreisen will, finde noch in allen Kategorien freie Betten. Für Kurzentschlossene gibt es auch an der Nordseeküste freie Betten - etwa in Ostfriesland. "Das ist zu dieser Jahreszeit überhaupt kein Problem", erklärte Wiebke Leverenz, Sprecherin der Ostfriesland Tourismus GmbH. Nationalpark-Häuser und Museen hätten geöffnet. Beliebter werde auch Wintercamping. Viele Campingplätze haben zwar über den Winter geschlossen, auf den Wohnmobilstellplätzen sei aber einiges los, so Leverenz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.01.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus