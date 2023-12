Niedersachsens Urlaubsregionen über die Feiertage gut gebucht Stand: 17.12.2023 14:00 Uhr Die Urlaubsregionen in Niedersachsen sind zwischen Weihnachten und Silvester gut gebucht. Wer spontan an die Küste, in den Harz oder in die Heide reisen will, kann aber trotzdem noch freie Unterkünfte finden.

An der niedersächsischen Nordseeküste seien Unterkünfte aktuell zwischen 70 und 90 Prozent ausgebucht, heißt es von der Tourismus-Agentur Nordsee. Einige Gäste würden erst zwischen den Feiertagen, andere schon zum Weihnachtsfest anreisen. Fast überall seien aber noch Unterkünfte frei - vor allem Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Nur an den Orten direkt an der Küste sei die Auslastung "sehr hoch".

Oberharz: Nachfrage ab Heiligabend steigt an

Auch im Harz gebe es für Kurzentschlossene noch Kapazitäten, so der Tourismusverband. Aktuell würden die Weihnachtsmärkte die Urlauberinnen und Urlauber in die Region locken. "Bereits vor dem ersten Advent waren die Dezemberwochenenden daher in den größeren Harz-Orten wie Goslar schon sehr gut gebucht", heißt es. Gastgeberinnen und Gastgeber zeigen sich nach Angaben des Tourismusverbandes zufrieden. Ab Heiligabend steige die Nachfrage für den Oberharz an.

Lüneburger Heide: Unterkünfte an Silvester ausgebucht

Die Unterkünfte in der Lüneburger Heide sind laut Lüneburger Heide GmbH in den Ferien ebenfalls gut gebucht, an Silvester sogar komplett. "Sehr viele Leute kommen Weihnachten zu uns, die sonst bei den Familienfeiern kochen und organisieren mussten", so der Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch.

Trotz guter Buchungslage: Existenzängste der Touristiker

Trotz der guten Buchungslage sorgen sich die Touristiker - unter anderem wegen der Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie zum 1. Januar. "Preiserhöhungen werden sich sicher nicht vermeiden lassen und die Ungewissheit, welche Folgen das für das kommende Geschäftsjahr haben wird, verursacht bei vielen Existenzängste", heißt es vom Tourismusverband des Harzes.

