Herbstferien: Von Harz bis Küste viele Besucher erwartet Stand: 13.10.2023 08:46 Uhr Vor den Herbstferien zeigen sich Niedersachsens Tourismusregionen mit der Buchungslage zufrieden. Von Küste bis Harz werden viele Urlauber erwartet. Aber auch Kurzentschlossene haben noch gute Chancen.

An der Nordseeküste liegt die Auslastung in den Ferien bei 70 bis 90 Prozent, wie die Tourismus-Agentur Nordsee in Wilhelmshaven mitteilte. Unmittelbar an der Küste und auf den Inseln seien Unterkünfte stärker gebucht als im Binnenland, hieß es. Aber egal ob Ferienwohnungen, Pensionen oder Hotels: Für die Herbstferien gibt es an der Küste fast überall auch noch freie Betten. Somit haben auch Kurzentschlossene noch eine gute Chance, eine passende Unterkunft zu finden. Die Region rechnet auch mit weiteren Buchungen, weil ein Naturschauspiel bevorsteht: Die Rast von Millionen Zugvögeln im Wattenmeer zieht jedes Jahr im Herbst viele Gäste an. Demnach gibt es in den kommenden Tagen bei den 15. Zugvogeltagen viele Angebote, die Vögel zu beobachten. "Wir empfehlen den Gästen, sich im Vorfeld bei den Tourist-Informationen zu erkundigen oder auch auf den Websites der Orte nach freien Unterkünften zu schauen und diese darüber zu buchen", teilte eine Sprecherin mit.

Immer mehr spontane Urlauber in der Lüneburger Heide

Auch die Tourismusbetriebe in der Lüneburger Heide sind mit der Buchungslage zufrieden. Die Auslastung der Ferienunterkünfte beträgt bislang 70 Prozent. "Wir sind ganz happy mit dem Herbst", sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Während die Regenperiode Ende Juli negativ zu Buche geschlagen habe, habe das Wetter im September und bisher im Oktober hingegen einiges wieder ausgeglichen, erklärte von dem Bruch. Zudem gibt es in diesem Jahr viele spontane Urlauber, die erst kurz vorher buchen. "Im letzten Jahr waren es zwei bis vier Wochen vorher, dieses Jahr zwei bis vier Tage", berichtete von dem Bruch. Die Gäste werden demnach tendenziell jünger. Besonders Sauna und Yoga-Kurse sind beliebt, zudem verdränge das E-Bike mehr und mehr das traditionelle Herbstwandern.

Gute Buchungslage auch im Harz

Eine ähnliche Buchungslage zeigt sich auch im Harz. "Auch im Hinblick auf die Herbstferien ist der Harz ein beliebtes Reiseziel für Familien", sagte die Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes, Christin Wohlgemuth. Der Harz habe wie andere Regionen das Vor-Corona-Niveau bei Buchungen erreicht. Aber auch Kurzentschlossene haben noch gute Chancen auf freie Unterkünfte. Die Sprecherin wies erneut darauf hin, dass das durch Trockenheit und Schädlinge ausgelöste Baumsterben im Harz bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf den Tourismus habe. Gäste hätten Interesse an Ursachen und Wiederbewaldung sowie an Pflanzaktionen. Wer allerdings mit der Bahn in den Nordharz reisen will, müsse sich nach Alternativen umsehen. Zwischen dem 13. und 30. Oktober werden wegen Bauarbeiten mehrere Bahnstrecken in der Region mindestens zeitweise gesperrt, wie der Regionalverband Braunschweig mitteilte. Davon betroffen sind unter anderem die Halte in Goslar und Bad Harzburg. Ein Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden.

