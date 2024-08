Gewitter: Niedersachsen an zwei Tagen mit bundesweit meisten Blitzen Stand: 09.08.2024 07:24 Uhr Sommerzeit ist auch Gewitterzeit: Zwischen Mai und August zählen Experten nach eigenen Angaben die meisten Blitze. Niedersachsen war zuletzt ganz vorne mit dabei.

Bei den Gewittern am Mittwoch zählte das Blitzortungsunternehmen Nowcast 40.429 Blitze über Deutschland - davon wurden mehr als ein Viertel (10.941) über Niedersachsen erfasst. In die Zählung fließen den Angaben zufolge alle Blitze ein: also jene, die auf dem Boden eingeschlagen sind und solche, die die Erde nicht berühren. Das Unternehmen registriert entsprechende Entladungen eigenen Angaben zufolge mithilfe von bundesweit 30 Sensoren. Auch beim bisher blitzreichsten Tag des Jahres liegt Niedersachsen vorne: Am 27. Juni registrierten die Nowcast-Experten bundesweit 115.428 Entladungen - davon rund 23.000 in Niedersachsen.

Zwischenbilanz 2024: Deutlich weniger Blitze in Niedersachsen

Seit Jahresbeginn wurden bundesweit mehr als 1,1 Millionen Blitze gezählt. Dies sei im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren etwas weniger, sagte Nowcast-Geschäftsführer Richard Fellner. Es gebe aber regionale Unterschiede: Während etwa in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Jahresvergleich mehr Blitze erfasst wurden, seien es unter anderem in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern deutlich weniger Blitze als üblich gewesen, so Fellner.

