Blitz-Bilanz: 2024 hat der Himmel im Norden besonders oft geleuchtet Stand: 27.12.2024 19:19 Uhr Im Nordwesten war es in diesem Jahr besonders blitzreich. Während in Niedersachsen überdurchschnittlich viele Blitze registriert wurden, hat Hamburg einen besonders hohen Anstieg von Blitzen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen.

Über Niedersachsen haben sich dem Blitzortungsunternehmen Nowcast zufolge rund 223.000 Blitze mit einer Stromstärke von mindestens fünf Kiloampere entladen. Das sei ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Mittelwert der vergangenen zehn Jahre. Im bundesweiten Vergleich belegt das Bundesland damit Platz zwei - direkt hinter Bayern mit rund 357.000 Blitzentladungen. Nicht nur in Niedersachsen wurden mehr Blitze gezählt, sondern auch in Bremen. Nach Angaben von Nowcast verzeichnet das kleinste Bundesland einen Anstieg von 60 Prozent im Vergleich zum zehnjährigen Mittelwert. Bundesweit gab es mehr als 1,5 Millionen Blitze - das ist die größte registrierte Jahreszahl seit 2018. Der blitzreichste Monat war Statistiken zufolge der Juni mit etwa 460.000 Entladungen.

4.500 Blitze am Himmel von Hamburg

Auch in Hamburg haben die Statistiker einen deutlichen Anstieg von Blitzen registriert. Hier seien rund 4.500 Blitze mit einer Stromsträke von mindestens fünf Kiloampere gemessen worden, wie Nowcast mitteilte. Das entspreche einem Plus von rund 75 Prozent im Vergleich zum Mittelwert der vergangenen zehn Jahre.

Moderater Anstieg in Schleswig-Holstein

Im Gegensatz dazu fällt der Anstieg von Blitzen in Schleswig-Holstein relativ gering aus. Rund 45.000 Blitze haben sich Nowcast zufolge in diesem Jahr über dem Himmel Schleswig-Holsteins entladen. Das entspreche einem moderaten Anstieg von rund fünf Prozent im Vergleich zum zehnjährigen Mittelwert.

Im Nordosten hat es deutlich weniger geblitzt

Im Nordosten hat es deutlich weniger am Himmel geblitzt. Nach Angaben von Nowcast sind 2024 rund 79.000 Blitze am Himmel Mecklenburg-Vorpommerns registriert worden. Das seien vier Prozent weniger als der Mittelwert der vergangenen Jahre.

